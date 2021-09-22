İlaç yutan 1 yaşındaki Latife, hastanelik oldu 

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Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, ailesinin, yanında ilaç kutusuyla baygın bulduğu Latife Işık (1), hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Latife'nin birden fazla ilaç yuttuğu belirlendi.

Olay, Gercüş'e bağlı Seki köyünde meydana geldi. Işık ailesinin kızları Latife, evde oyun oynadığı sırada gözden kayboldu. Latife, kendisini arayan ailesi tarafından kapı önünde, yanında ilaç kutusuyla baygın bulundu. Latife, ailesinin yardım istediği komşular tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Birden fazla ilaç yuttuğu belirlenen Latife Işık, tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2021-09-22 15:19:42



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