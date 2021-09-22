Batman’da küçük kızdan yürek ısıtan davranış: Yemeğini sokak kedisiyle paylaştı

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Batman’da bir kız çocuğunun sokak kedisine kendi yemeğinden vermesi görenleri duygulandırdı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan görüntüde, küçük kız sokak kedisine elindeki yemeğinden verdiği görülüyor. Küçük kızın davranışı görenleri duygulandırırken, dünyanın çocukların merhametiyle daha da güzelleşeceği yorumları yapıldı.

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