İnşaattan atarak ölümüne sebep oldukları köpeği gömerken yakalandılar

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Arif ARSLAN/ BATMAN,(DHA)BATMAN'da bir inşaatın 3'üncü katından atıp ölümüne sebep oldukları köpeği inşaatın bahçesinde gömerken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Batman merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katından attıkları köpeğin ölümüne sebep olan ve inşaatın bahçesine gömmeye çalışan 2 kişi, olayı görenler tarafından ihbar edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince köpeği gömerken yakalanan 2 kişi emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2021-09-22 17:12:00



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