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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırık bacakla hedefine koştu

İHA

Kırık bacakla hedefine koştu

Batman’da kırık bacağıyla hayallerine kavuşmak için şartlarını zorlayan öğrenci imkansız denileni başarıp, 48 saniyelik skorla proje okuluna girmeye hak kazandı.
20212022 eğitim öğretim yılı Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ek yerleştirme için yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Bu sınava girmeden 4 gün önce bacağı kırılan Rıdvan Göktepe adlı öğrenci iş göremez raporu olduğu halde ısrarla spor sevgisini ve hasretini gidermek adına doktordan rapor alıp veli izin belgesi ile beraber bacağı kırık bir şekilde sınava girdi ve 48 saniyelik bir skorla başarı elde ederek okula girmeye hak kazandı.
Azimli öğrenci hakkında konuşan okul müdürü Mehmet Siraç Dadak, çocuğun azmini ve isteğini gördükten sonra kendisine bir şans vermek istediklerini belirterek, “20212022 eğitim öğretim yılı Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Spor Proje Okulu ek yerleştirme sınavları için 13 yaşındaki öğrencimiz Rıdvan Göktepe başvurusunu yaptı, yalnız sınava 4 gün kala ayakları kırık halde geldi. İş göremez raporu da vardı, bu çocuğu sınava almamız mümkün değildi. Şimdi çocuğun spor azmini gördük ısrarla sınava girmek istedi. Gitti babasıyla beraber doktordan raporlarını aldılar, velisinin iznini aldık ve bu şekilde ısrarla sınava girmek istedi. Biz de çocuğumuzu bu şekilde tedbirlerimizi alarak sınava aldık. Çok şükür, bu şekilde 48 saniye ile bütün parkurları derece ile geçti. Öğrencimizi tebrik ediyoruz” dedi.
Azmi ve başarısıyla takdir toplayan 13 yaşındaki Rıdvan Göktepe, hayalini kurduğu spor proje okulunu kazanarak çok mutlu olduğunu belirtti. Göktepe, "Bir buçuk aydır ben bu okula girmek için hazırlanıyordum. Sınava 4 gün kala bacağımı kırdım. Doktorlar sınava giremeyeceğimi söyledi ama ben bu okula girmeyi çok istiyordum. Doktordan özel izin aldım. Babamdan da rica ettim sınava girdim. 48 saniyede bitirdim. Şimdi çok mutluyum, hayallerime kavuştum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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