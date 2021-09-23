Batman’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Batman’da jandarma tarafından bir adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Kozluk ilçesi Gürpınar köyünde ikamet eden bir şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet kuru sıkıdan bozma 7.65 milimetre tabanca ve tabancayı ait 1 adet şarjör, 7.65 milimetre çapında 8 adet fişek, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 40 gram esrar maddesi ve şahsın tütün tarlasında ekili vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheli 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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