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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi süper bilgisayar merkezi kuruldu

İHA

Batman Üniversitesi süper bilgisayar merkezi kuruldu

Bilimsel çalışmaların yanı sıra öğrencilerinin ve personelinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çözümler sunan Batman Üniversitesi bünyesinde Süper Bilgisayar Merkezi kuruldu.
Merkez ile bilim insanlarının sayısal hesaplama, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve görüntü işleme gibi yüksek performans için yüksek donanımsal yeterlilik gerektiren çalışmalarda daha hızlı ve etkin sonuçlar elde etmelerine imkan sağlanacak. Batman Üniversitesi merkez kütüphanesi içerisinde bulunan Süper Bilgisayar Merkezi, akademik personelin yanı sıra tüm öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkez ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çağın ihtiyaçlarına göre hareket etmeye özen gösterdiklerini ve özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren online eğitimle birlikte bilgisayarlara duyulan ihtiyacın arttığını söyledi. Yeni eğitimöğretim dönemi ile birlikte kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilerin özellikle bu merkezden faydalanmasını amaçladıklarını anlatan Rektör Demir, “Batman Üniversitesi olarak daha modern ve kaliteli bir eğitim amaçlıyoruz. Dijitalleşme ile birlikte teknolojiye duyulan ihtiyaç artmış bulunmaktadır. Biz de alt yapılarımızı bu yönde düzenliyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için Süper Bilgisayar Merkezini üniversitemize kazandırdık ve bu merkezden herkesin istifade edebilmesini sağlıyoruz” dedi.
Şehrin imkanlarını da göz önünde bulundurarak üniversite, şehir bütünleşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Rektör Demir, teknolojiye ihtiyaç duyan ve kısıtlı imkanlara sahip olan herkese hitap edebilmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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