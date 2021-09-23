Batman’da veli ve öğrenciler okul servislerine tepki gösterdi

Batman’da taşımalı eğitimden kaynaklı sorunlara tepki göstermek için bir grup veli ve öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yaşadıkları sorunlara karşı kayıtsız kaldığını belirten veliler, ülkenin geleceği olan çocukların bu yöntemle ziyan edildiklerini söyledi.



Batman merkez Kocalar köyü öğrenci velileri, çocuklarıyla birlikte Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelerek taşımalı eğitime tepki gösterdi. Öğrenci velileri, merkez jandarma karakolu komutanı ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri ile görüşme yaptı. Öğrenci velisi Metin Şentürk Yaşatan, taşımalı öğrenci servisinin öğrencileri mağdur ettiğini söyledi. Yaşatan “Çocuklarımızı taşımalı eğitimle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu çocuklar ülkemizin geleceğidir. Bu gün bu çocuklara sahip çıkmazsak yarın bunları ziyan etmiş oluruz. Onun için taşımalı eğitim gibi bir sorunumuz var. Sorun bizim sorunumuz değil, bu milli eğitimin sorunudur. Milli eğitim bu sorunun üzerinde durmuyor. Milli eğitim çocuklarımızı köyden alıp okullarına bırakmıyor, okuldan da onları almıyor. Toplama merkezi olarak Batman Park AVM önüne bırakıyorlar. Dönüşte de gene oradan çocuklarımızı alıyorlar. Bunu rağmen çocuklarımız sabahları 23 ders geç kalıyorlar. Akşamüstü ise erken çıkmalarına rağmen saat 17.00 veya 18.00'a kadar eve gelemiyorlar. Bununla ilgili sorunumuz var. Bu sorunumuzu video çekerek taşımadan sorumlu müdüre iletmemize rağmen bize tenezzül edilip dönüş yapılmadı. Tepkimizi göstermek için bu gün milli eğitimin önüne geldik. Bu duruma sessiz kalmayacağız” dedi.

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