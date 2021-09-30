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Yalçın: Memur-Sen hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi

DHA

Yalçın: Memur-Sen hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilatlanmada çeyrek asrı geride bıraktıklarını belirterek, "Memur-Sen ailesi, sendikacılığı yeniden tanımlayan bir entelektüel kapasitedir. Gelinen nokta itibarıyla hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Batman İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu´nda Memur-Sen Temsilciliği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı´na katıldı. Burada sendika üyelerine hitap eden Yalçın, merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenme adına başlattıkları yolda mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Yalçın, "Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı ederek, milletle hiçbir zaman çatışmayarak karşı karşıya gelmeyerek derdi millet, yükü millet, yeniden güçlü medeniyet iddiası ve idealiyle yolculuğuna devam eden bir teşkilatlanma ve bir sendikal hareket olarak kendimizi ayrı konumladık. Bu konuda istikametimizi kaybetmedik. Çünkü Memur-Sen ailesi, sendikacılığı yeniden tanımlayan bir entelektüel kapasitedir. Gelinen nokta itibarıyla hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi" diye konuştu.
'1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTIK'
Teşkilatlanmada çeyrek asrı geride bıraktıklarını dile getiren Yalçın, "Bir mücadeleyi her gün bayraklaştırarak ve bir milyon kapasitesinin üzerine çıkararak, Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısına ve en güçlü entelektüel kapasitesine dönüştürdük. Yıllardır sözleşmeliler ve 3600 ek gösterge konuları masanın gündemine dahil değil dediler. Ancak biz bunları toplu sözleşme gündemine getirdik ve neticelendirme yolunda kayıt altına aldık. Yıllarca sendikalı ile sendikalı olmayan arasında bir ayrım yapılsın istedik. Bu toplu sözleşmede isteğimizi de bir nebze olsun yerine getirmeyi başardık. Örgütlü olan için toplu sözleşme ikramiyesini 2022 yılı için 400 TL´ye yükseltmeyi başardık. 2023 yılında ise bu rakam daha da artacak. Böylece örgütlü olan, sahaya inip emek veren ile örgütlü olmayan arasında bir ayrım yapabilir konumda olacağız. Bundan sonraki süreçte enerjimizi toplu sözleşme sürecini bizim adımıza çetrefilli hale getiren 4688 sayılı kanunun değişmesi adına kullanacağız. İşçi toplu sözleşmeleri ile kıyaslandığında memur toplu sözleşmeleri gerek işleyiş gerekse süre bakımından dezavantajlı bir durum oluşturuyor. Biz yasanın daha adil ve süreci daha kolay işletecek şekilde değişmesi için çeşitli girişimlerde bulunacağız. Teşkilat olarak artık buraya yoğunlaşıp sorunun üzerine gitmemiz gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan
2021-09-30 13:15:52

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