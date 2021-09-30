Batman’da fıstık hırsızları tutuklandı

Batman'da 13 çuval fıstık ve değerli eşya çalan hırsızlar, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.
Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde A.E. isimli vatandaşa ait evden 13 çuval Batman fıstığı, LCD televizyon ve 3 bidon peynir çalındığı bilgisini alan JASAT ekipleri hemen harekete geçti. JASAT ekiplerin başarılı çalışmasıyla yakayı ele veren İ.B., V.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.