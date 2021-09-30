Batman’da fıstık hırsızları tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da 13 çuval fıstık ve değerli eşya çalan hırsızlar, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde A.E. isimli vatandaşa ait evden 13 çuval Batman fıstığı, LCD televizyon ve 3 bidon peynir çalındığı bilgisini alan JASAT ekipleri hemen harekete geçti. JASAT ekiplerin başarılı çalışmasıyla yakayı ele veren İ.B., V.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.