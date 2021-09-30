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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Batman’daki İl Divan Toplantısı’na katıldı

İHA

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Batman’daki İl Divan Toplantısı’na katıldı

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen ailesi olarak sıradan bir sendika ve sendikal hareket olmadıklarını söyleyerek, “MemurSen kurulduğu günden bugüne gelene kadar hiçbir zaman kuruluş değerlerine sadık kalarak çizgisinden koordinatlarından ödün vermeden yola çıkışındaki ana ilkeleri yol haritası önüne koyarak bugüne kadar yoluna devam etti bundan sonra da hilal ve bilinçle devam edecektir” dedi.
MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Batman Kültür İl Müdürlüğünde düzenlenen MemurSen İl Divan Toplantısı’na katıldı. EğitimBirSen ve MemurSen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenmek adına başlattıkları yolculukta hak alma mücadelesi verdiklerini ifade eden Yalçın, "Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüşmekle kalmadık, aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz" dedi
MemurSen ailesi olarak sıradan bir sendika ve sendikal hareket olmadıklarını söyleyen Yalçın, “MemurSen ailesi bu şuur bu bilinç mesuliyet ve sorumluluk duygusundan kaynaklı olarak şu ana kadar uzun yolculuğunda 30. yılına gireceği anlarda 1 milyon sayısı üzerine ulaşarak Türkiye en büyük örgüt yapısına dönüştüyse bunun altında bir inanmışlık var bir adanmışlık var. MemurSen ailesi kurulduğu günden bugüne gelene kadar hiçbir zaman kuruluş değerlerine sadık kalarak çizgisinden koordinatlarından ödün vermeden yola çıkışındaki ana ilkeleri yol haritası önüne koyarak bugüne kadar yoluna devam etti bundan sonra da hilal ve bilinçle devam edecektir" ifadelerini kullandı.
107 ülkenin 177 konfederasyonunu Türkiye'de ağırladıklarını anımsatan Yalçın, "'Siz akrediteli bir yapı değilsiniz. Dünya sizi tanımıyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de bir dernek statüsündesiniz' gibi bu anlamda kendilerince uluslararası yapılar ve irtibatlarından, iltisaklarından kaynaklı olarak bize kurulan cümleler vardı. Biz uluslararası alana açıldığımızda onların irtibatlarının, ilişkilerinin ve iltisaklarının ne anlama geldiğini çok net olarak gördük. Uluslararası anlamda öyle bir sendikacılık yapacaksak biz onu yapmayız. Ona şiddetle karşı dururuz" şeklinde konuştu.

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