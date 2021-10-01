Batman'daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

İHA

Batman'daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki ailesiyle bir araya gelerek şehitlikte Kur'anı Kerim okutarak dua etti.
Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde şehit ailelerini ziyaret eden Batman İŞKUR Müdürü Besim Eviz ile SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, dernek binasında ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, dernek başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Dernek ziyaretinin ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelen Batman'daki kurum müdürleri, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Erdemli şehitliğindeki mezarını şehidin ailesiyle ziyaret ederek Kur'anı Kerim okutarak dua etti. Şehit er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, kurum müdürlerinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyarette Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, tarafından kurum müdürlerine birer tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Batman’daki İl Divan Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Batman’daki İl Divan ...
Başkan Yavuz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yavuz, şehit yakınlarıyla bir araya geldi
Batman’da fıstık hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da fıstık hırsızları tutuklandı
Yalçın: Memur-Sen hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi
YEREL HABERLER Yalçın: Memur-Sen hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP kapsamında sporcu öğrencilere malzeme dağıttı
YEREL HABERLER Batman İl Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP kapsamında sporcu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.