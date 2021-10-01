Batman’da pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan şahıs, ateş edilerek yakalandı

Batman Valiliği, kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpeği jandarmanın üzerine saldırtıp kaçan kişinin açılan ateş sonucu hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı. Yaşanan olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal edildiği ve satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli İ.G.’ye ait evin giriş kısmında bekleyen S.Ş. isimli şahıs, sahibi olduğu pitbull cinsi köpeği güvenlik güçlerinin üzerine saldırtıp kaçmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin köpeği korkutmak amacıyla tabancayla ateş etmesi sonucu yerden seken merminin isabet ettiği S.Ş. yaralandı.

Kentte özel bir hastanede tedavi altına alınan S. Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yapılan operasyon kapsamında evde ve S.Ş.'nin üzerinde çok miktarda Hint keneviri, kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan cam fanus ve kesici alet ele geçirildi.

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