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Batman'da sokağa bırakılan kadın çantası fünye ile patlatıldı

DHA

Batman'da sokağa bırakılan kadın çantası fünye ile patlatıldı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, Öğretmenevi yakınındaki bir sokağa bırakılan şüpheli kadın çantası, bomba imha uzmanı ekiplerce kontrollü şekilde patlatıldı. Çantada herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı. 
Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevi yanında, Abdülrezzak Ceylan sokağı üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde sahipsiz bir kadın çantası gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi korucuyu kıyafetini giyerek çantayı kontrol etti, ardından da fünye takarak imha etti. 
Meraklı vatandaşların bakışları arasında gerçekleşen imhadan sonra yapılan kontrolde çantada herhangi bir patlayıcı madde bulunmaması rahat bir nefes aldırdı. Polis çantanın kim tarafından bırakıldığının belirlenmesi için mobese ve sokakta bulanan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2021-10-02 23:28:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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