Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) bağışları ile Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda yapılan akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.
Açılışa Batman İl Teftiş Kurulu Başkanı Hamit Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yağmur, KAHEV temsilcisi Doktor Demet Başer, Okul Aile Birliği Başkanı Kadir Cihan Seven, Okul Aile Birliği Muhasibi Mehmet Atalay, okul öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Hamit Aydın, katkıları sebebiyle KAHEV temsilcisi Demet Başer'e plaket takdim etti.
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