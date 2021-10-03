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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, çalışmaları hakkında bilgi verdi

İHA

Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Yüz yüze eğitimin açıldığı 1 Eylül’den itibaren eğitimden kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, gerek pandemi döneminde gerek her açıdan okulların en güvenli yerler olduğunu söyledi.
Pandemide aşı, maske ve hijyen konularında gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Kurtaran, bu konuda velilerden de yoğun destek beklediklerini dile getirdi. Aşının virüsü dengelediğini ve yakın zamanda da inşallah tamamen virüsü ortadan kaldıracağını ümit ettiklerini kaydeden Kurtaran, “Öğretmenlerimizin aşı olma oran yüzde 90’nın üzerinde. Velilerimize de yoğun bir katılımla aşı olmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz ve bu konuda da bizi desteklesinler. İnşallah aşısız tek bir öğretmenimiz kalmayacak. Eğitim ulusal bir meseledir; bir beka ve gelecek meselesidir. Aileler ve fertler için de bu böyledir. Öğrencilerimizin takibi konusunda velilerimizden destek bekliyoruz. Onların ders takipleri, bilgi takibi konusundaki takipleri son derece önemlidir. Koruyucu Meleğim Annemdir projesini ekim ayında başlatacağız. Malumunuz, bağımlılık oranı arttı. Bu konuda annelere çok iş düşüyor” dedi.
Okullarda güvenlik sorunu olmadığını belirten Kurtaran, “Okul Güvenliği Projemiz var. Bu yöndeki çalışmalarımız emniyet müdürlüğü işbirliğinde çok iyi gitmektedir. Bu açıdan velilerimizin de desteğini bekliyorum. Okul öncesi okullaşma oranında çok iyi bir başarı yakaladık. Batman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 3040’larda iken yaptığımız gönüllü çalışmalar neticesinde bu oranı yüzde 76’lara kadar çıkardık. Bu açıdan katkı sunan başta öğretmenlerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Uygulama ana sınıflarımızda 14 bin çocuğumuz eğitim görmektedir. Buradaki başarı Bakanlık nezdinde de gündem konusu oldu. Okul öncesi eğitimi önemsiyoruz çünkü okul öncesi eğitim tüm eğitimlerin temelidir” diye konuştu.

“Velileri zor durumda bırakan bağış dahil, kaynak talebinde bulunanlara idari işlem yapacağız”
Okulların öğrencilerden kaynak kitap talep etmesinin yasak olduğunu belirten İl Müdürü Kurtaran, “Bizde fazlasıyla kaynak kitap bulunmaktadır. Dolayısıyla bizde yeterli düzeyde kaynak varken başka kaynaklara gerek yok. Bunun dışında kaynak veya bağış gibi taleplerde velileri zor durumda bırakan bir durumla karşılaşırsak gerekeni yaparız. Bakanlığımızın bu konudaki tavrı nettir. Biz yıllardır ücretsiz kitap dağıtımı yapıyoruz. Sadece devlet okullarına değil, özel okullara da dağıtıyoruz. Her yıl Batman’a 1 milyon 500 adet ücretsiz ders kitabı dağıtıyoruz. Bu dağıttığımız kaynaklar da başka bir kaynağa ihtiyaç duyulmayan kalitede kitaplardır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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