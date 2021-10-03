Batman'da korona virüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla yaşamını yitirdi

Batman’da annesi ile birlikte korona virüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman’da ikamet eden öğretmen Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte korona virüse yakalandı. Fatma Acar korona virüsü yenmeyi başarırken, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar durumu ağırlaşınca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Entübe edilen Betül Ayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan cansız bedeni alının küçük kız, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Ayrıca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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