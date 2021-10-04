Otomobil virajda takla attı; 1 ölü, 6 yaralı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde, hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Gercüş yönünden Becirman Seyyit Bilal Türbesi'ne doğru giden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2021-10-04 10:11:36



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