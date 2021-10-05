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Alacağını isteyince öldürüldü

DHA

Alacağını isteyince öldürüldü


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da alacağını isteyince tartıştığı E.S. tarafından başına demir çubukla vurulan Abdullah Çam (44) yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok´ta meydana geldi. Abdullah Çam, borç verdiği E.S.´den parasını isteyince tartışma çıktı. Bölgedeki iş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam´ın başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çam´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çam´ın cansız bedeni, otopsi için Batman Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, polis, olay sonrası kaçan E.S.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan
2021-10-05 11:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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