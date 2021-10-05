Alacağını isteyince öldürüldü

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da alacağını isteyince tartıştığı E.S. tarafından başına demir çubukla vurulan Abdullah Çam (44) yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok´ta meydana geldi. Abdullah Çam, borç verdiği E.S.´den parasını isteyince tartışma çıktı. Bölgedeki iş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam´ın başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çam´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çam´ın cansız bedeni, otopsi için Batman Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, polis, olay sonrası kaçan E.S.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan
2021-10-05 11:06:07
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