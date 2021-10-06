Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçedeki kurumları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaymakam Murat Mete, kurum incelemelerinde, ilçe müftülüğü, aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM), halk eğitim merkezi müdürlüğü ve ilçe halk kütüphanesinde yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı. İlçedeki kurumların vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için, birbirleriyle olan bağlantılarını en iyi şekilde yürütmeleri konusunda talimat veren Kaymakam Murat Mete, kurumların tek düşüncesinin vatandaşa hizmet olması gerektiğini belirterek, kurumlardaki çalışanlara başarılar diledi.

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