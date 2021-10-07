Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

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Batman Beşiri karayolu üzerinde bulunan şüpheli çuval ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Yol iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman’a bağlı Beşiri ilçesi ile İkiköprü beldesi arasında gerçekleşti. Karayolu üzerinde bulunan çuvalın bomba olma ihtimaline karşı jandarma karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Yolda bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çuvalı fünye ile patlattı.

Çuval boş çıkınca yol trafiğe tekrardan açıldı.

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