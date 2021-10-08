Fenomen, oyuncu Gazi, beyaz perdeye dönüyor

Sosyal medyayı sallayan oyuncu ve fenomen Ertuğrul Gazi Şener beyaz perdeye dönüyor.

Çektiği storylerle dikkat çeken ve gündem olan karizmatik oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ertuğrul Gazi Şener, Türkiye’nin beğenilen korku filmi serilerinden ‘Araf’ta rol alacak. Çekimlerine yakında başlanacak serinin son filmi ‘Araf 5 Aile’ adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Ertuğrul Gazi Şener, bugüne kadar rol aldığı komedi ve korku tarzındaki filmlerdeki tecrübesini ‘Araf 5 Aile’de izleyiciye yansıtacak. Beyaz perdedeki yükselişini önümüzdeki günlerde sürpriz bir projeyle ekranlarda da sürdürmeye hazırlanan genç oyuncu ve fenomen Ertuğrul Gazi Şener şimdiden sosyal medyadaki takipçilerini heyecanlandırdı. Ankara’da dünyaya gelen Ertuğrul Gazi Şener, Başkent İletişim Akademisi’nde Rüştü Asyalı’nın öğrencisi olarak oyunculuk eğitimini tamamladı. ‘Saçmalama’, ‘Aylak Takımı’ ve ‘İçimdeki Varlık’ adlı filmlerde oynayan Ertuğrul Gazi Şener, otomotiv sektörü ile sosyal medyaya girdi.

Evos Dergisi’nin düzenlediği 9. Dijital Dünyanın En’leri ödüllerinde Yılın Başarılı Fenomen ve Oyuncusu ödülüne layık görülen Ertuğrul Gazi Şener sosyal medyada 300 bin takipçisi bulunuyor.

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