İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı

İHA

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Bayraktepe Şehitlik Anıtı’nın açılışına katıldı.
Siirt’ten Batman’a helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı. Bayraktepe Anıtı'nın açılışına Bakan Soylu’nun yanısıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Ak parti il Başkanı Akif Gür katıldı.

“Bu memlekete bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız”
Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Emanetin büyük bir emanet olduğunu hepimiz biliyoruz. Emanet özgürlük, emanet bağımsızlık, emanet hürriyet, emanet imanımıza, inancımıza, dinimize ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenlere karşı bu cennet vatanı tüm değerlerimizi ve bize bırakılan tüm medeniyet mirasını muhafaza etmektir. Emanet bunlardır. Aslında huzur bulduğumuz özgürlüğümüzün timsali ezani Muhammedimizin hür ve semalarımızda buluşmasının timsali, ay yıldızlı bayrağımızın altında şu anda durmamızı şu arkamızda isimleri yazılı 375 biraz sonra 381 özel harekat şehidimiz ve şu anda da inancımızla aramızda olduğuna inandığımız şehitlerimize borçluyuz” dedi.
“Bu memlekete bu ruh oldukça bu anlayış oldukça bize top vursa yıkılmayız” diyen Bakan Soylu, “Biz bunun farkındayız. Hem çocuklarımız şanlı bayrağımız altında öv günlenecek hem sorumluklarını buradaki özel harekat şehit abilerinden ablalarından alacaklar. Hem de yarına gururla bakacaklar. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından şehitler için inşa edilen Bayraktepe Anıtı'nın Kuranı Kerim tilaveti şehitler için dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraktepe’de fidan dikimin ardından özel harekat polisleri ile bir araya geldi. Bakan Soylu Batman Valiliğinde güvenlik toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynak makinesi çalarken güvenlik kamarasına takıldı
YEREL HABERLER Kaynak makinesi çalarken güvenlik kamarasına takıldı
Batman’da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin kişiye ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Batman’da tekstil sektörü 10 yılda 650 kişiden 30 bin ...
Fenomen, oyuncu Gazi, beyaz perdeye dönüyor
YEREL HABERLER Fenomen, oyuncu Gazi, beyaz perdeye dönüyor
"Çocuklar benim kırmızı çizgim"
YEREL HABERLER "Çocuklar benim kırmızı çizgim"
Batman’da Amatör Spor Haftası coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Batman’da Amatör Spor Haftası coşkuyla kutlandı
Batman’da çalıntı ürünler satan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da çalıntı ürünler satan bir kişi tutuklandı
Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı
YEREL HABERLER Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı
Batman’da bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat ...
Hayvan besicilerinin kabusu haline gelen hayvan hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hayvan besicilerinin kabusu haline gelen hayvan ...
Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı
YEREL HABERLER Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı
Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı
YEREL HABERLER Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı ...
Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Sason Kaymakamı Mete, kurumlarda incelemelerde ...
Kamyon altında ezilen 4 yaşındaki Merve, ailesini yasa boğdu
YEREL HABERLER Kamyon altında ezilen 4 yaşındaki Merve, ailesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.