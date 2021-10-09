Batman’da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı

Batman'da gece saatlerinde, Kültür Mahallesinde bir oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaralara yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Batman Kültür Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlar, ellerinde tornavida ile oto kiralama şirketin önüne geldi. Tornavida ile kapıyı zorlayarak açan hırsızlar, içeride bulunan LCD televizyonu ve kasada bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.