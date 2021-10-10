Batman’da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsız, gündüz vakti bir apartmana girip su sayaçlarını çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber vermesi ile olay yerinde çalışma yapan ekipler, hırsızın yakalanması için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.