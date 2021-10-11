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Gercüş’te üzümün, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yolculuğu

İHA

Gercüş’te üzümün, pekmez, pestil ve cevizli sucuk yolculuğu

Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşları, bağ bozumuyla birlikte pekmez, pestil, cevizli sucuk yapma telaşı sardı.
Gercüş ilçesinde üzüm üreticileri evlerinin önünde ateşin üzerine koydukları kazanlarda pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapımına başladı. İlçeye bağlı Akburç köyünde bulunan vatandaşlar, özenle toplanan üzümleri temiz çuvallara koyup şırasını aldıktan sonra büyük kazanlarda kaynatıyor. Kazanın üzerine çıkan tortu kevgirle alınarak şıranın durulması sağlanıyor. Öğütülen buğdaydan elde edilen un kaynatılmaya başlamadan önce ayrılan ılık şıra ile karıştırılarak sıra iplere özenle diziliyor. İpe dizilmiş cevizler bulamaca bandırılarak güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Pekmez, pestil ve cevizli sucuk üreten vatandaşlar, ürünleri çevre ilçe ve illere satarak geçim kaynağı oluşturuyor.
Ürünlerinin tamamen organik olduğunu belirten Akburç köyü muhtarı Nuri Korkut, "Topladığımız üzmeleri buraya getirip bastıktan sonra suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra dev kazanlarda 7 ila 8 saat kaynatıp pekmez yapıyoruz. Bu sene yağışların az olması nedeniyle çoğu bağlarımız kurudu iyi bir verim alamadık. Pekmezin yanı sıra cevizli sucuk ve pestil de yapıyoruz" dedi.
Köy sakinlerinden Feyzullah Korkut ise "Üzümü kestikten sonra buraya getirip çuvalların içine koyup daha sonrada bastırıp suyunu çıkartıyoruz. Saatlerce kaynadıktan sonra pekmez halini alıyor ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmenin ardından kilosunu 30 ila 35 arasında satıyoruz. Tamamen organiktir" diye konuştu.

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