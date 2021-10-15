Batman’da çocuk bezini çalan hırsız kamaraya takıldı

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Batman'da sabah saatlerinde, Kısmet Mahallesi’nde bir dükkandan bir çuval çocuk bezini çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Kısmet Mahallesinde gerçekleşti. Hırsız, bir dükkanın önünde bulunan bir çuval bebek bezini çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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