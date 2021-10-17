Sason Belediyesi'nin iki hizmet aracı yandı

Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'da, Sason ilçe belediyesine ait 1 çöp kamyonu ve 1 vidanjörde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Sason Belediyesi'nin otoparkında park halindeki çöp kamyonu ve vidanjörde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araçlarda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN
2021-10-17 15:33:53
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