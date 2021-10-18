Batman Üniversitesinde tıp fakültesi kurulması girişmeleri

Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarıyla Batman Üniversitesi’nin ve kentin faydasına çalışan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması için girişimlerde bulunmaya başladı.

Batman’ının ve üniversitenin ihtiyacı olan tıp fakültesi için ön çalışmaların tamamlanması ile birlikte görüşmelere başlanılması planlanıyor. Batman Üniversitesinde tıp fakültesi kurulması ve öğrenci alımının yapılabilmesi için izlenecek yolların gerekçeleri ile birlikte hazırlandığı raporda neden tıp fakültesine ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgilere de yer verildi. Batman’a ait demografik bilgiler, ilçe bazında karşılaştırmalar, il dışından kamu hastanelerine başvuru durumuna ait istatistiki bilgilerin yer aldığı raporda kentte başka illere sektör bazında sevk durumlarına yönelik bilgilere de yer verildi. Batman Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması ile birlikte belirtilen sevk nedenlerinin ortadan kalkacağı, Batman ve bölgede daha nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşulmasının sağlanacağı belirtildi.

Birçok parametrenin yer aldığı raporda üniversitenin tıp fakültesi kurulmasına yönelik nedenleri açıklamaları ile birlikte yer verildi. Raporda ayrıca öğrenci alım kriterleri ve Batman’dan tıp fakültesini tercih eden öğrencilere yönelik bilgiler de bulunduğu belirtildi.

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