Batman’da işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 10 yaralı

BatmanSiirt çevreyolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt çevreyolunda saat 07.00’da meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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