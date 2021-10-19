Sason’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunum töreni, meydanda bulunan Atatürk büstüne muhtarların çelenginin sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Sason Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Suna tarafından yapıldı. Konuşmasında muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Suna, muhtarların haklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan zamanında kavuştuğunu belirterek, muhtarlar gününü Erdoğan'a borçlu olduklarını söyledi. Meydanda yapılan törenin ardından, Kaymakam Murat Mete tarafından muhtarlar günü onuruna muhtarlara kahvaltı veridi. Kahvaltıda muhtarların gününü kutlayan Kaymakam Mete, muhtarların köy ve mahallelerde devletin temsilcileri olduğunu ifade ederek, her hangi bir sorunla karşılaşmaları durumda her saatte kendilerini arayabileceklerini ve dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

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