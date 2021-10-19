19 Ekim Muhtarlar Günü Batman Valiliği bahçesinde yapılan törenle kutlandı

Batman’da görev yapan muhtarlar için valilik önünde resmi tören düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunduktan sonra Batman Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Kağba’nın günün anlamı ile ilgili konuşma yaptı. Fahrettin Kağba, “Bizlere 19 Ekim Muhtaralar Gününü hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Hepimizin muhtarlar günü kutlu olsun" dedi.

Muhtarlık müessesenin 2. Mahmut döneminden bu yana var olduğunu ve muhtarın devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu kaydeden Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mahsun Padır ise “Bugün muhtarlar günüdür. Bizim mutlu olan günlerimizden bir tanesidir. Çünkü geçmişten bugüne kadar muhtarlarımız, seçimle başa gelen muhtarlarımız bugüne kadar yeterince değer görmedi. Fakat bugün yılda bir gün de olsa hatırlanmamız bizi mutlu ediyor. Biz halk için, vatandaş için bu hizmetleri yapıyoruz. Aynı zamanda devletle vatandaş arasında köprü vazifesi yapıyoruz. Dolaysıyla bundan sebeple köklü olan ve 1829 yılında 2. Mahmut döneminden bu yana bu muhtarlık müessesi kurulmuş ve bu güne kadar süre gelmiştir" diye konuştu.

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