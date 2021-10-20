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Terör nedeni ile 30 yıl önce göç etmişlerdi, dönüş yolunda yol engeline takıldılar

İHA

Terör nedeni ile 30 yıl önce göç etmişlerdi, dönüş yolunda yol engeline takıldılar

Terör olayları nedeni ile yaklaşık 30 yıl önce göç eden ve bölgede sağlanan huzur ortamı nedeni ile Batman'ın Kozluk ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Beşkonak köyü Şeman mezrasına dönüş yapmak isteyen köylüler, yol engeline takıldı. Yolun tapulaştırıldığı ve ulaşımın olmadığını kaydeden vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Terör nedeniyle 30 yıl önce köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, bölgede sağlanan huzur ortamı ile birlikte köylerine dönmeye devam ediyor. Köylerine yaklaşık 30 yıl sonra dönüş yaptıklarını ama yol sorunu yüzünden 25 hanenin köye gelemediğini belirten Kemal Ömeroğlu isimli vatandaş, "Köye gelen yol bir başkası tarafından alınıp tapulaştırılmış. Bu yüzden köye dönemiyorlar. 1992’den beri terör nedeniyle köy boşaltılmış. Biz de şu an köye dönüş için yaklaşık 1 buçuk yıldır başvuru yaptık köye dönüşü için. Köye dönmek için herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Biz de su, elektrik, yol talep ettik. Talebimizi kabul ettiler yaklaşık 1 buçuk yıldır. Şu anda su ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Elektrik ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. İnşaatları yapmışız, inşaatlar devam ediyor ama su olmadığı için şu an durdurulmuş. Devlet yetkililerinden destek istiyoruz yolu tamamlasınlar. Suyumuza da destek versinler ki suyumuz gelsin, inşaatlarımıza devam edelim. Köye dönüş için de bizim hayvancılık, özellikle hayvancılık üstünde duracağız. Hayvancılık, fıstık işte arazilerimiz var. Tarımsal olarak ne gerekirse onu yapacağız. Köye dönmek istiyoruz. Yolumuzu bir an evvel yapsınlar ki inşaatlarımıza devam edelim. Yaklaşık 2025 hane geri dönecek inşallah. Şu an köye dönüş yapamıyoruz. Çünkü asfalt yol geçiyor Beşkonak köye. Bizim köye kadar da gelen yolu biz yıllar önce kullanıyorduk. Şimdi yolu kapatmışlar. Yolu da tapulu olduğu için ulaşım olmuyor. Ulaşım olmadığı için de şu anda biz inşaat malzemelerini köye götüremiyoruz. Sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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