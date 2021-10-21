Korona virüsten ölen öğretmenin bebeği sezaryenle alındı

Batman’ın Kozluk ilçesinde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya, yakalandığı korona virüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hamile olan Yeşilkaya’nın bebeği ise sezaryenle alındı.

Kozluk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya (33), eklem ağrıları ve solunum sıkıntısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan testte öğretmen Yeşilkaya’nın korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisine başlanan öğretmen Yeşilkaya, bir müddet bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde kaldı. Hamile olan öğretmen Yeşilkaya’nın durumunun gittikçe ağırlaşması üzerine doktorlar bebeğin kurtarılması için sezaryenle doğuma karar verdi. Doğum esnasında öğretmen Yeşilkaya hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmen Yeşilkaya’nın cenazesi, Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde bulunan Kitirli mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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