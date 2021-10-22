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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı

İHA

Batman’da çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı

2021 Yılı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında Batman’da 250 çiftçiye toplam 109 ton 950 kilogram mercimek tohumu dağıtıldı.
2021 yılı tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında Batman’da 250 çiftçiye 109 ton 950 kilogram mercimek tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Batman’a tahsis edilen ve proje tutarı 1 milyon 300 bin TL olan 109 ton 950 kg mercimek tohumu Batman’da 250 çiftçiye dağıtıldı. Yüzde 25'i çiftçi katkısı ile uygulanan projede dağıtılan tohum ile 8 bin 500 dekar alanda kırmızı mercimek ekimi yapması sağlanacak. Proje kapsamında konuşan Batman Tarım İl Müdürü Mehmet Gün, “Batman’da özellikle ikinci senesidir bu bitkisel üretim genel müdürlüğümüzün. Özellikle kırmızı mercimek yetiştiriciliği ve geliştirilmesi projesi kapsamında ikinci bir etkinliğimiz. Bu projemiz özellikle de bu kuraklıkta gösterdi. Kuraklığa dayanıklı ürünlerin hem illerde geliştirilmesi hem de bu çok kıymetli olan ürünü özellikle de ürünlerle buluşmayan tarım durumundaki arazilerin değerlendirilmesi bunun yanında da yıllarca hem miras konusunda hem de çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan üreticilerimizin bundan faydalanması için geliştirilen bir projedir. Bu proje ile özellikle de şu an bize bu projede tekabül eden 110 ton gibi kırmızı mercimek bu projede Batmanımıza kazandırdık. Bunu da özellikle ekim alanına göre arkadaşlarımız dağılım yaptı. Özellikle de başta en çok ekim yapan ilçelerimiz Beşiri, Kozluk, Gercüş ve merkez öyle dağılım yaptık. Ben Tarım İl Müdürü olarak şu anda özellikle kırmızı mercimek yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerimizin faydalanmasını isterdik. Ama şu anda çıkan proje bu kadar. Bu proje çerçevesinde de özellikle risk atıl durumundaki arazilerde değerlendirilmesi. Bunun yanında da itilafı mirastan dolayı farklı bir şekilde olan arazilerini ekmeyen çiftçilerimiz ve özellikle de kadın çiftçilerimize öncelik verilerek böyle bir dağılım gerçekleştirdik. Bu kırmızı mercimeğin hem ilimizde hem de siz üreticilerimize bereket getirmesini diliyorum” dedi.
2021 Yılı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında kırmızı mercimek alan Çiftçi Ahmet Orhan, “Şimdi bu projede emeği geçen başta tarım müdürümüz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu proje sayesinde belki sadece 4050 dönem ekebiliriz. Onun dışında fiyat pahalılığı yüzünden gerçekten çok zor durumdaydık. Sağ olsun, gerçekten Allah razı olsun herkesten. Bu durumda belki alabildiğimiz miktar kadar tarla ekeceğiz. Onun dışında biraz zor, herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
Batman’a Bağlı Doruca köyünde çiftçilik yapan Mustafa Ergül ise “Doruca köyünde kalıyorum. 110 dönüm arazim var tarım ve orman il müdürlüğüne teşekkür ederim. 100 dönüm ekeceğim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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