Batman’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Batman Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi.

Kültür İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Allah ve Resulüne karşı, aile efradı ve akrabalara karşı vefalı olunması gerektiğini kaydederek ‘’İslam alemi olarak bir vefa problemimizin olduğu bir hakikat. Hiç büyük örnekler vermeye gerek yok. Basit bir sözleşme hükümlerine bile ‘borcumu zamanında ödeyeceğim’ demiş olmamıza rağmen bile zamanı geldiğinde borcumuzu ödemenin münafıklık ve vefasızlık olduğunu bilmemize rağmen borcumuzu geciktirmemiz bir hakikat. Yalanla imanın bir arada bulunmayacağını buyuran peygamberimize rağmen peynir ekmek yer gibi toplumda yalanın konuşulması bir hakikattir. Allah’a bir söz vermiş olmamıza rağmen Allah’a selim razı ve memnun olduğu şekilde bir kul olacağımız sözünü vermiş olmamıza rağmen Rabbimize verdiğimiz sözü yerine getirmediğimiz bir hakikat. Batman’da yaşayan Müslümanlar değil, Türkiye’de yaşayan Müslümanlar değil, dünyanın neresinde olursa olsun genel olarak bizim sözüne güvenilme, Allah’a verdikleri söze sadık kalma, peygamber aleyhi salat ve selam ile imzaladıkları ahde sadık kalma konusunda genel manada bir problemimiz olduğu hakikattir” dedi.

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