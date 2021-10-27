BÜ ve ATAM iş birliğiyle Atatürk temalı fotoğraf sergisi açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) iş birliğiyle Atatürk temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Batman’da özel bir AVM’de düzenlenen serginin açılışını Vali Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve ATAM Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen gerçekleştirdi. Vali Hulusi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde serginin açıldığını belirterek “Batman Üniversitesi ilimizde çok güzel projelere imza atıyor, Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan bu özel sergi de bunlardan biri. Bunun için Rektör Prof. Dr. İdris Demir'e teşekkür ederim” dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir de, 29 Ekim’i coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek “Sergide burada AVM içerisinde gerçekleştirerek bu çalışmaları sadece üniversite içerisinde değil aziz Batmanlıların tümünü kapsayacak şekilde organize etme gayreti içerisinde olduk” diye konuştu.

ATAM Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise “Atatürk fotoğrafları sergisinin açılması ve bunun çok geniş bir kitle tarafından ziyaret edilecek olması hem Türk toplumumuzun, cumhuriyetimizin en büyük değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıması hem de Cumhuriyet Bayramının ne anlama geldiğini daha yakından görmesi açısından çok önemli bir yer burası” şeklinde konuştu.

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