Şehit Piyade Er Nihat Özcan'ın şehadetinin 27. yıldönümünde mevlit okutuldu

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından, Suriye sınırında vatani görevini ifa ederken şehit olan Piyade Er Nihat Özcan'ın şehitlik mertebesine erişmesinin 27. yıldönümünde tüm şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu.

Mevlit etkinliğinde konuşan Şehit Piyade Er Nihat Özcan’ın kardeşi ve BAŞGAD Başkanı Şehmuz Özcan, vatani görevini ifa ederken şehit edilen Batmanlı tüm şehitler için sürekli olarak dernekte Mevlidi Şerif okuttuklarını aktardı. Özcan, “Bundan 27 yıl önce benim ağabeyim Suriye sınırında vatani görevini ifa ederken şehit edildi. Her sene yıl dönümünden dolayı Mevlidi Şerif vermekteyiz. Sürekli bizim derneğe üye olan olmayan şehitlerimizin de aynı şekilde şehadet yıl dönümünde mevlitlerini yapmaktayız. Bugün de şehit Nihat Özcan’ın mevlidini veriyoruz inşallah” diye konuştu.

Vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gaziler için okutulan hatimlerin duasının yapıldığı Mevlidi Şerif programına şehit ve gazi yakınları, Batman Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Sason İlçe Kaymakamı Murat Mete, Mardin Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Sason AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Şeker, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Batman İl Müdürü Alaattin Ökten, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mütalip Çelik, Kozluk Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Turgay Şengül ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidi Şerif programına katılım sağlayan devlet büyüklerine filografi ile yapılmış el işlemeli ay yıldız tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.