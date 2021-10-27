Batman’da uyuşturucu operasyonunda 67 kilo esrar ele geçirildi

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 28 kilo 355 gramı hibrit esrar olarak bilinen skunk olmak üzere toplamda 67 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 ayrı adreste 2 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 28 kilo 355 gramı skunk olmak üzere toplam 67 kilo 205 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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