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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da çocuklar, oyunlar yoluyla okuma alışkanlığı kazanıyor

İHA

Batman'da çocuklar, oyunlar yoluyla okuma alışkanlığı kazanıyor

Batman'da özel bir okulda çocuklara oyunlar yoluyla okuma alışkanlığı kazandırılıyor.
Batman'da bulunan özel bir okul, çocuklara farklı yöntemlerle okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara okuma sevgisini kazandırmak için özel caba sarf ettiklerini belirten eğitmenlerden Songül Yargı, oyunun kendileri için joker olduğunu söyledi. Yargı, "Oyun yoluyla çocukların birçok gelişim alanına katkıda bulunabiliyoruz. Sosyal, duygusal, bilişsel gibi birçok alana aslında oyunla çocuğa kazandırmaya çalışıyoruz. Aslında pandemin çocuklar üstünde kötü etkileri oldu. Biz ne kadar yok dediysek de çocuklar birden ev ortamına tıkanıp kaldı. Ve ev ortamına tıkanıp kalmasından sosyalleşemediler. Sosyalleşemeyen çocuklarda aslında dil geriliğine neden oldu. Dil geriliği de çocuklarda kendini ifade edememe ile birlikte şiddetli eğilim başladı. Şiddet eğilimi de çocuklarda dil geriliğinden kaynaklı artık başladı. Bunun da önüne aile, öğrenci, psikolog ve öğretmen eşliği ile çözmeye çalışıyoruz. Okuma alışkanlığı okul öncesinden başlar. Biliyorsunuz ki çocuklar öğretmenlerini en çok rol model alır. Biz de sınıfta daha çok hikâye okuyarak işte kütüphane gezilerini düzenleyerek çocuklara kitapları sevdirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte velilerin de gün içinde evde en az yarım saat kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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