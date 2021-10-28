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Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Batman Hasankeyf yolu üzerinde meydana geldi, Batman Belediyesine ait 07 ALF 025 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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