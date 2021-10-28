Konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp eden zanlı tutuklandı

Dikkat! Bu illerde sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da yakınlarına telefon etme bahanesiyle yaşı küçük çocukların telefonlarını alarak kaçan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, üç mahallede küçük yaşlardaki 3 çocuktan konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp ederek kaçan M.A., polis ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.