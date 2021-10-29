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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason’da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Sason’da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu törenle kutlandı.
Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkan Mehmet Şafi Yavuz, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, Atatürk büstüne çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar yağmur dolayısıyla Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonunda öğretmen ve öğrencilerin sunduğu etkinliklerle devam etti. Tören Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz'un vatandaşların bayramını kutlayarak tebrik etmesiyle son buldu.

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