Batman’da milli eğitim çalıştayı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da milli eğitim çalıştayı yapıldı

İHA

Batman’da milli eğitim çalıştayı yapıldı

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 gün sürecek okul öncesi eğitimde mevcut durum ve geliştirilmeye açık alanlar çalıştayı başladı.
15 Temmuz Şehitleri Anaokulunda gerçekleştirilen çalıştayda Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Batman’ın okul öncesi okullaşma oranında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Okul öncesi eğitim çalışmalarımızı hem valilik imkanları hem belediye imkanları ile yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün gittiğimiz mahallelerde görüştüğümüz mahalle halkıyla onların taleplerini aldığımızda karşımıza ilk taleplerden biri de ana sınıfı ya da anaokulu talebi oluyor. Özellikle mikrofon verdiğimizde annelerimiz çocukları için ana sınıfı anaokulu istiyorlar yani önemli bir zihniyet devrimi de o dönem başarılmış. Bina yapabilirsiniz içini de teftiş edebilirsiniz ama aileleri okul öncesi eğitime ikna etmekte çok önemli bir çalışmadır. Bunu başaramazsanız yaptıklarınız boşa gider. Buda burada başarılmış şu an itibari ile Batman okul öncesi eğitime inanmış ve bunun için çocuklarını hevesle göndermeye hazır. Genç bir nüfus var bizim en büyük zenginliğimiz bu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 94 rakamı yüzde yüzlere doğru taşımak birinci hedefimiz. Artık 3 yaşlarda da büyük sıçramalar yapma hedefindeyiz. Bunun bize bir başka getirisi de çocuklarımızın ilk altı yıldaki zihinsel gelişimine katkı sağlamasının ortasındaki ikinci büyük bir katkısı var, o da şu kadınlarımızı ekonomik hayata çok daha sağlam bir şekilde katacağız. Çünkü çocuklarını bırakabilecekleri bir devlet kurumu olduğu zaman kadınlarımız ekonomik hayata daha rahat adapte olabiliyorlar. Bu hususta da çalışmalarımız da hem valilik imkanları hem belediye imkanları ile yoğun bir şekilde sürecektir" dedi.
Okul öncesi eğitimle ilgili konuşan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 1 3 Aralık tarihleri arasında 20. şuralarını gerçekleştireceklerini söyledi. Kurtaran, "20. şuramızın da konusu bir nevi okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği. Üst başlığı altında temel eğitimde fırsat eşitliği öğretmen niteliğinin geliştirilmesi mesleki eğitimdeki çalışmalar yani mesleki eğitimin geliştirilmesi ve öğretmen niteliğinin artırılması öğretmen başarısının artırılması şeklindeki konular olacak. Tabii burada temel eğitimle ilgili başlıkta okul öncesi konusu tartışılacak ve en çokta bunun üzerinde durulacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Valisi: Petrol sahalarından çalınan kablolar üretimi sekteye uğratıyor
YEREL HABERLER Batman Valisi: Petrol sahalarından çalınan kablolar ...
Mereto Dağına mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Mereto Dağına mevsimin ilk karı düştü
43'üncü tırmanışını Mereto Dağı'na yaptı
YEREL HABERLER 43'üncü tırmanışını Mereto Dağı'na yaptı
Bakan Kasapoğlu: 2023 Türkiye için önemli bir süreç
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 2023 Türkiye için önemli bir süreç
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batman’da gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batman’da gençlerle ...
Batman’da kablo hırsızı tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da kablo hırsızı tabancayla yakalandı
Batman’da köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan temizlendi
YEREL HABERLER Batman’da köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan ...
"Mezoterapi ile saçlarınızı canlandırın"
YEREL HABERLER "Mezoterapi ile saçlarınızı canlandırın"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.