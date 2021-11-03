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Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

DHA

Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı.
Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan, yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine başlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı da kuraklık vurdu, daha önce sular altında kalan tarihi Hasankeyf'in yerleşim yeri ortaya çıktı. Eski yapıların görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, Hasankeyf'in eski yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören bazı ilçe sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Mahmut Saruhan "Bu yıl, su seviyesi ciddi düşünce eski yapıların bir bölümü görünür hale geldi. Eski günler, bir an gözümüzde canlandı" dedi.
'KURAKLIK BARAJLARI DA ETKİLEDİ'
Önceki yıllara göre artan kuraklığa dikkati çeken Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan "Son birkaç gündür etkili olan yağış, toprağı az da olsa ıslattı. Önceki yılların normal yağışlarına göre, yüzde 60 azalma söz konusu. Bunu tabii ki baraj seviyelerine baktığımız zaman görebiliyoruz. Sadece Batman'da değil, bölgenin her yerinde ciddi bir kuraklık var. Bölgedeki barajlarda da doluluk oranları çok ciddi anlamda azalmış durumda. Kuraklık ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Bölgeye bakıldığında çoğu bitkiler, kışın toprakta depolanan suyu kullanıyor. Kışın yeterince yağış almadığı zaman da bu hem bitkiler hem de ürünlerimiz açısından ciddi bir sıkıntı oluşturuyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif Arslan
2021-11-03 13:29:33

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