Kazada çocuklarını kurtarıp, kendisi ölen hamile kadın toprağa verildi, sürücü tutuklandı



Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26) toprağa verildi. Sürücü Faruk Bordoğan (23) ise tutuklandı.

Kentte dün sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan hamile Songül Şengül'e 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın altında kalan Şengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül'ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip, kızlarının hayatını kurtardığı belirtildi. Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü Faruk Bordoğan, gözaltına alındı.

Batman Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Şengül, dün gece asri mezarlıkta toprağa verildi. Şengül'ün çocukları ise yakınları tarafından alındı. Bu arada araç sürücüsü Bordoğan da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2021-11-05 11:27:54



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