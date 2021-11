Batman’da pilates eğitmeni çocukluk hayalini gerçekleştirildi

Batman’da ikamet eden pilates eğitmeni Şeyda Altuner çocukluk hayali olan pilates eğitmenliğini zor şartlara rağmen gerçekleştirdi.

2000'li yılların başında kadın intiharlarında dünya ortalamasının üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Batman, aradan geçen 20 yılın ardından kötü imajını geride bırakarak hayatın her alanında kadınların yer aldığı bir kent haline geldi. Çocukluk hayalini gerçekleştiren pilates eğitmeni Şeyda Altuner, 9 çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olarak dünya geldi. Yıllar önce çocukluk hayali olan pilatese merak saldığını, spor ve sanatla da iç içe olduğunu kaydeden Altuner, "Tabii o zamanki koşular uygun değildi çok fazla imkanlarımız yoktu. Üniversiteye hazırlandığım dönemde ilçemizde bir spor salonu açıldı. Özel yetenek sınavları için kurslar açılmıştı, ilk defa oraya kayıt oldum. Kozluk ilçemizde kız çocuklarının okuması daha doğrusu sporla ilgili bir branşta ilgilenmesi zordu. Hatta katıldığım kursta tek kadın bendim 25 erkek vardı ve ben tek kadın olarak başladım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin yetenek sınavlarına katıldım ve Batman’a geri döndüm çalışmak için. Aile Destek Merkezinde spor eğitmenliği yaptım. Maddi durumu yetersiz olan kadınlarla spor aktiviteleri gerçekleştirdik. Kendimi geliştirmek istiyordum ama burada bu pek mümkün olmadı. Bunun için önce Ankara’ya gittim orada gerekli eğitimleri aldım. Sonra İstanbul’da eğitimler aldım zamanda çalışmaya devam ettim, sonrasında İzmir’de eğitimlerime ve çalışma hayatıma devam ettim. Tabii ki en büyük hayalim yine kendi adıma bir spor salonunun olmasaydı bunun içinde Batman’a geri dönüş yaptım ve hayallerimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım. Şu anda kendi adıma bir pilates spor salonum var. Kadın ve erkeklerin gelip burada spor egzersizlerini yapabildiği bir ortamımız var çok büyük mücadeleler verdim. Bu yolda bu başarıya ulaşabilmek için çok zor şartlardı ve çok uygun değildi. Açıkçası hem çevremde hem ailem de birazcık yadırganıyordu yaptığım iş hem kadın olarak hem de seçtiğin meslek çok fazla bize uygun değildi. En nihayetinde bu işi gerçekten severek isteyerek ve büyük bir mücadele ile yaptığım için maddi durumu yetersiz olan kadınlara da haftanın bazı günlerinde spor dersleri ücretsiz olarak veriyorum. Açık hava etkinliklerimiz oluyor çok yakın tarihte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem kadınları hem erkekleri bir arada oldu çok güzel geri dönüşler aldım. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.



"Yıllardır bölgemizdeki kadınlar, eğitim ve mesleki anlamda geri planda tutuldu"

Yıllardır bölgedeki kadınların eğitim ve mesleki anlamda geri planda tutulduğunu aktaran Altuner, "Ama son yıllarda biz bunu aştık hem ailelerimiz hem çevremizdeki insanlar artık kadınların gelişimi adına her alanda yanımızdalar ve bize destek oluyorlar. Benim de kendi adıma ailem abilerim ablalarım hep yanımda oldu. Onların sayesinde bazı şeyleri başarabildiğimizi gördük ve bu bölgedeki kadınlar da fırsat verilirse gerçekten çok iyi şeyler yapabildiklerini hem kendim şahit oldum. Hem de onlar bunun farkında ben de bunların en güzel örneklerinden biri olduğumu düşünüyorum. Tüm kadınlara ilham olmak istiyorum. Amaçlarımızdan hedeflerinizden asla vazgeçmeyin karşınıza çıkacak olan her ne olursa olsun siz isterseniz yaparsınız çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz" diye konuştu.

