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Sason’dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktı

İHA

Sason’dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktı

Batman’a toplu açılış töreni için gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Sason ilçesinden 500 araçlık konvoy oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’da Batman’da valilik önünde toplu açılış töreninde halka seslenecek. Program öncesi Sason ilçesinde bir araya gelen 500 araçlık konvoy, kent merkezine doğru yola çıktı. Binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Muhsine Bozkurt, "Haftalardır dört gözle Cumhurbaşkanımızı bekliyorduk. Sason halkı olarak yollardayız. Sason’dan binlerce kişi ile birlikte Batman’a Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya gidiyoruz” dedi.
Yol kenarında oluşturulan 500 araçlı konvoy, Batman’a vararak miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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