Sason’dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktı

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Batman’a toplu açılış töreni için gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Sason ilçesinden 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’da Batman’da valilik önünde toplu açılış töreninde halka seslenecek. Program öncesi Sason ilçesinde bir araya gelen 500 araçlık konvoy, kent merkezine doğru yola çıktı. Binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Muhsine Bozkurt, "Haftalardır dört gözle Cumhurbaşkanımızı bekliyorduk. Sason halkı olarak yollardayız. Sason’dan binlerce kişi ile birlikte Batman’a Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya gidiyoruz” dedi.

Yol kenarında oluşturulan 500 araçlı konvoy, Batman’a vararak miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklemeye başladı.

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