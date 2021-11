Erdoğan: “Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları PKK, FETÖ’cülere posta koydukça daha da kuduruyorlar” “Görüldüğü gibi biz bu toprakları kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye uğradığı saldırılara karşı devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde alçak hesapları olanların bize olan hesapları kabarıyor. Biz adaletsizliklere zulümlere ne dedik ‘One munite’ dedikçe önümüze konulan tuzakların sayısı artıyor. Yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK, FETÖ’cülere posta koydukça daha da kuduruyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere Batman’a geldi. Mardin’den helikopterle Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Valiliğini ziyaret ettikten sonra toplu açılışın yapılacağı alana geçti. Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Batman’da ilk olarak dünya çapında bir proje olan Ilısu Barajı ve HES açışını yaptık. Dicle Nehrine taktığımız gerdanlığın en büyüğü olan bu eser bölge illerinin topraklarına bereket dağıtacak. Santralde üretilecek elektrik de ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Hem dışarıda hem içerde nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak bugün Batman’ı bu hizmete kavuşturduk. Ilısu ile yetinmiyoruz aynı zamanda tamamlanan kamu yatırımları ve OSB fabrikalarının resmi açılışını da yapıyoruz. Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyon, 2 spor salonu, 50 yataklı öğretmen evini hizmete açıyoruz. Eğitim araştırma hastanesi statüsündeki 440 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, Sason devlet hastanesi 50 yataklı ek binasını, Kozlukta Aile Sağlık Merkezi, 112 acil servisi merkezi, ağız ve diş hastanesi, Hasankeyf’te devlet hastanesi, merkez, Gerçüş ve Beşiri’de çeşitli sağlık kuruluşlarını bugün açıyoruz. 15 bin seyirce kapasiteli stadyumunun da aralarında bulunduğu açılışı yapıyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık bir alanda yürütülen menengiç tarlaları ile çok sayıda yatırımın açılışın yapıyoruz. Batman OSB’de 36 fabrikayı bugün açıyoruz. Yaklaşık 500 milyon yatırım ile şehrimize 4 bin istihdam sağlanmıştır. Batman OSB tamamen dolduğu için Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir OSB kuruyoruz” diye konuştu.



“Toplam yatırımı 1 milyar lirayı geçen açılış yapıyoruz”

Toplam yatırımı 1 milyara lirayı geçen açılışlar yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 yıl öncesinin Batman’ı ile bugünkü Batman’ı yan yana getirdiğinizde o günleri yaşayanlar nereden nereye diyecektir. Ama bilin ki daha da iyi olacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman tıpkı çevresindeki Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin aynen bunlar gibi yıllarca terör örgütünün zulmü altında açılar çekmiş, kayıplar vermiştir” şeklinde konuştu.



“Red, inkar ve asimilasyon politikalar bölgede hiçbir zaman huzur ve güvenliği sağlayamadı”

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınmasına bakıldığında karşılarında millete düşman faşizmini gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıldır kardeş olarak bu topraklarda yaşayanlarla vatanımıza yönelik her türlü saldırılara birlikte karşılık verdik. Sultan Alpaslan Anadolu’yu fethederken aynı saflardaydık, Selahattin Eyyubi haçlılarla mücadele ederken kol kola yürüdük. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethederken birlikteydik. Çanakkale’de 7 düvele birlikte mücadele verdik. Görüldüğü gibi biz bu toprakları hep kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ülkede ipler tek parti eline geçti o zaman sıkıntı yaşamaya başladık. Gücünü bu milletten alan gönül zenginliğimizi ve refah kaynaklarımızı tek parti faşizmi yok etti. Ülkenin başına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar darbelerle susturuldu. Ret, inkar ve asimilasyon politikaları bölgede hiçbir zaman huzur ve güvenliği sağlayamadı. Ama şimdi bu Batman’ın zenginliğine coşkusuna birliğine beraberliğine bak. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte zafere yürüyeceğiz. Bütün yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehre neden oldu. 1980 sonrası baskı tehdit işkence ile haklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek sorunu daha da büyüttüler. Uzun süre bölge insanını yoksulluğa sürüklediler. Hükümete geldiğimizde bununla karşı karşıyaydık. Kolları sıvadık insanların zihin ve gönül dünyalarında baskıya neden olan OHAL’i biz kaldırdık ve tarihin en büyük seferberliğini başlattık. 81 vilayeti de aynı şekilde donattık. Köyünde ilçesinde, ilinde, hayatını sürdüren vatandaşlarımızın temel hizmetlerden faydalanabilmesi için İstanbul, Ankara’ya gitmesinin önüne geçtik. Batman’da üniversite olmasaydı buradaki gençler batıya gidecekti. Ama biz Batman üniversitesiyle buradaki gençleri burada bıraktık. 76 üniversiteyle geldik, 206’ya çıkardık bu sayıyı” ifadelerini kullandı.



“19 yılda Batman’a eski rakamla 16 trilyon yatırım yaptık”

İktidara geldikten sonra 81 vilayete eşit şekilde hizmet verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 yılda Batman’a eski rakamla 16 trilyon yatırım yaptık. 4 bin 515 yeni derslik, YÖK öğrencileri için 2 bin 374 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık, 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında bulunduğu 39 tesis yaptık. 4,2 milyar tutarığında kaynak sosyal sorumluluk adı altında vatandaşlara ayırdık. 41 sağlık tesisinin yapımını hizmete açtık, Biz hizmet ehliyiz, biz eser üretiriz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Yapımı süren Batman Hasankeyf yolunu seneye, Kozluk Baykan, Van hududu yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. Batman Havalimanı terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık. Bölgeyi ve şehrimizi her alanda en gelişmiş altyapı yatırımları ile buluştururken vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe daha iyi duruma geleceğiz” dedi.



“Parayı verenin yönettiği PKK en çok Kürt kardeşlerimin kanını döktü”

Konuşmasında terör örgütü PKK’nın parayla yönetilen bir örgüt olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı bize sessiz devrim yaptı diyor, hamdolsun. Kürtçe konuşmanın yazmanın suç olması gibi asırlık sorunların ilk adımını biz attık. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi terör örgütünün bu bölgedeki insanların üzerindeki baskılarını tamamen bitirdik. Biz ülkemizi büyüttükçe milletimizin birlik beraberliği ve kardeşliğini pekiştirdikçe birileri rahatsız oldu. Çözüm süreci diye Türkiye’yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtarmak için bir adım daha attık. Amacımız ülkeyi terör belasından tamamen bitirmekti. Her türlü riski göze alarak başlattığımız bu samimi süreç terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi tercih etmesinden dolayı son buldu. Bizzat terör örgütü yöneticileri dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri çatışmaları yeniden başlatmaları için yoğun baskı yapıldığını söylüyor. Israrla şiddeti seçen tavrıyla terör örgütünün bu topraklarla hiçbir bağının olmadığı alenidir. Parayı verenin yönlendiği bu örgüt en çok Kürt kardeşlerimizin kanını döktü en büyük bedeli Kürt kardeşlerime ödetti. Bu PKK’nın bu HDP’nin dini imanı yok, bunları iyi bilmemiz lazım. Bu alanda sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz ve ayrım asla istemiyoruz. Türkiye’de hareket alanı kalmayan örgüt şimdi de Kuzey Irak ve Suriye’yi karıştırmaya çalışıyor. Bunların devri artık sona erdi. Bay Kemal çıktı ne diyor, gelirse Kandil’i yerle yeksan edecekmiş. Ya bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi ya. HDP, İYİ Parti’ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz beraberiz hep birlikte inşallah Türkiye’yiz. Ne Türkiye ne bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur ve olmayacaktır” diye konuştu.



“Yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK, FETÖ’cülere posta koydukça daha da kuduruyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye uğradığı saldırılara karşı devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde alçak hesapları olanların bize olan hesapları kabarıyor. Biz adaletsizliklere zulümlere ne dedik ‘One munite’ dedikçe önümüze konulan tuzakların sayısı artıyor. Yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK, FETÖ’cülere posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya 10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve onu yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var. HDP diye bir parti var ama onların kendi kafalarına göre belirledikleri bir politikaları var mı? CHP ile HDP’yi hangi güç bir araya getirmiş. Bu senaryoyu ortaya koyanlar kendilerini gizlemiyorlar. Kardeşliğimizi güçlendirerek oynanan bu kirli oyunu bozmalıyız. Ülkemizi ve bölge insanını PKK’nın silahlı tasallutundan kurtardık bunların siyası kanadı olan HDP’’nin de tasalluttan kurtaracağız.”

