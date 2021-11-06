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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel kıyafetli Batmanlı kadınların Kürtçe şarkılarıyla karşılandı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel kıyafetli Batmanlı kadınların Kürtçe şarkılarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanında yöresel kıyafetli Batmanlı kadınlar tarafından Kürtçe şarkılarla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da yöresel kıyafetli Batmanlı kadınların kendisi için uyarladıkları Kürtçe şarkılarla karşılandı.
Erdoğan’ı yöresel kıyafetiyle karşılayan Batmanlı kadınlardan Müyesser Fidan, “Biz bu yörenin parçası olan bu türküyü Cumhurbaşkanımıza uyarladık. Kendisini bu şekilde ve gücün simgesi olan lavantalarla karşıladık. 3 yıldan beri Cumhurbaşkanımız buraya gelmediği için çok özlediğimizi diye belirtmek için Batman Min Beriya Te Kiriye türküsüyle karşılamayı uygun gördük” dedi.
Gülhan Bagrıyanık ise, “Bugün Batman’da bir bayram, bir şölen var. Çünkü Cumhurbaşkanımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız için çok güzel şarkılar hazırladık ve kendisine söyledik inşallah beğenmiştir. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi söylediğimiz şarkılarla kendisine ilettik inşallah beğenmiştir. Kürtçe şarkılarımızı Cumhurbaşkanımıza uyarlayarak söylemeye çalıştık teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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