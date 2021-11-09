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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Batman'da akşam saatlerinde iş çıkışı motosikletle evine gitmek isteyen Murat Ağalday isimli vatandaşa seyir halindeki bir otomobil hızla çarpıp kaçtı. Meydana gelen kazada ayağı ciddi bir şekilde zedelenen Ağalday, hastanede yapılan tedavi sonrası taburcu oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Batman kent merkezinin işlek caddesi olan Aydın Arslan Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saat 20.30 sularında motosikletle iş yerinden evine giden Murat Ağalday’a 72 AAN 944 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen Ağalday’ın ayağında ciddi zedelenmeler meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Ağalday, yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan Ağalday, bunun trafik magandalığı olduğunu söyledi. Ağalday, "Dün akşam 20.30 sıralarında seyir halinde motosikletimle ilerliyordum Aydın Arslan Caddesinde. Kavşağa varmadan önüme hızla bir araç çıktı. Kavşağı geçtikten sonra aynı araç hızlı bir şekilde üstüme doğru geldi ve çarptı bana. Çarpmanın etkisiyle yerde bayağı sürüklendim ayağım incindi zedelendi araç sahibi durmadan hızla uzaklaştı olay yerinden. Allah korusun daha kötü bir şey de olabilirdi. Ölebilirdim de emniyet müdüründen bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyorum. Çevredeki vatandaşlar emniyeti aramış trafik polisi geldi sonradan plakayı bildirdik. Plakayı bildirmemize rağmen henüz bir haber yok. İnsan arar bir geçmiş olsun gibisinden. Daha geçen gün yeni açılan AVM’nin önünde bayana araba çarptı, daha kötü bir şeyde olabilirdi. Bu trafik magandalarının trafikten men edilmesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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